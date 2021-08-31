Легкоатлетка Шуляр получила 32 "серебро" Украины на Паралимпиаде
Источник:24 канал
Сборная Украины 31 августа завоевала еще 12 медалей на Паралимпиаде. Легкоатлетка Юлия Шуляр добавила в медальную копилку Украины 32 "серебро".
Шуляр – призерка Паралимпиады
24-летняя Шуляр представила Украину в забеге на 400 метров. Украинская спортсменка заняла второе место в классе T20, который широко охватывает спортсменов с ограниченными интеллектуальными возможностями.
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Победу одержала американка Брианна Кларк, которая установила новый мировой рекорд. Шуляр проиграла американке всего одну секунду.
В то же время Юлия более чем на секунду опередила представительницу Бразилии Жардению Фелиш Барбозу да Силву.
Результаты, легкая атлетика (400 метров)
1. Брианна Кларк (США) – 55.18 секунды
2. Юлия Шуляр (Украина) – 56.18 секунды
3. Жардения Фелиш Барбоза да Силва (Бразилия) – 57.43 секунды
- На Паралимпиаде Украина получила уже 66 медалей. В активе нашей команды 15 золотых наград, 32 серебряных и 19 – бронзовых.