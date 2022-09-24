Легкоатлетка Рыжикова рассказала, почему отказалась от русского языка

Титулованная украинская легкоатлетка Анна Рыжикова поделилась мнениями о языковом вопросе. Она рассказала, как говорят в семье.

Рыжикова: Хочу, чтобы россию закрыли "железной" стеной

В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Анна Рыжикова рассказала о том, смогут ли россияне вернуться в мировой спорт. По ее словам, сначала должна закончиться война, а затем представители россии должны выплатить все репарации.

Стоит внимания Никто даже не заметил, что их нет, – украинская легкоатлетка Рыжикова о россиянах

Это должно продолжаться не только пока идет война, но и пока они не выплатят все репарации. Они должны понять свою вину. Я не знаю, как дальше строить какие-либо отношения. Я хочу, чтобы Россию закрыли "железной" стеной и никого из россиян не выпускали, пока они не изменятся,

– сказала Анна.

Также спортсменка поделилась мнениями о языковом вопросе.

Я из Днепра, там все привыкли говорить по-русски. Я никогда раньше не обращала на это внимание. За границей мы могли общаться, как на русском, так и на украинском, зависело от того с кем говоришь. Сейчас приятно общаться на украинском языке, а на русском вообще не хочется говорить, потому что ты ассоциируешь себя с ними. Сейчас очень неприятно говорить на этом языке.