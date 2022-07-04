А что еще война не закончилась у вас в Украине – Рыжикова о странном вопросе от европейцев

Анна Рыжикова продолжает приносить Украине награды на легкоатлетических состязаниях. Спортсменка рассказала о поддержке на турнирах.

Норвежцы напомнили миру о войне в Украине

32-летняя легкоатлетка отметила организаторов Бриллиантовой лиги в норвежском Осло. Они пригласили украинок, чтобы затронуть тему войны в Украине против России. наши девушки могли еще раз напомнить миру о тех ужасах, которые в Украине делает "русский мир".

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Анна Рыжикова поблагодарила организаторов за созданную огласку о войне в ее родной стране. Уроженка Днепра отметила, что Европа начинает привыкать к военным действиям в Украине и забывать о них. Поэтому подобные инициативы заставляют напомнить всем о российском агрессоре.

В каждой стране поддерживают по-разному. В Норвегии мы это почувствовали очень сильно, потому что нас пригласили на пресс-конференцию перед Алмазной лигой в Осло, чтобы поговорить именно о войне в Украине. Все для того, чтобы добавить резонанс, потому что европейские страны к этому привыкают и часто бывает такой вопрос: "А что еще война не закончилась у вас в стране?". Поэтому они молодцы, придающие огласку,

– рассказала Рыжикова.

Также легкоатлетка, специализирующаяся на беге на 400 метров с барьерами, выделила шведов, которые выделили бесплатные билеты для украинцев на Бриллиантовую лигу в Стокгольме. На трибунах стадиона можно было увидеть множество сине-желтых флагов.

Рыжикова: Очень приятно чувствовать эту поддержку

На своей странице в инстаграмме Рыжикова выложила фотографию с украинскими болельщиками в Швеции, где Анна уже после своего выступления болела за других украинских легкоатлеток.

В Швеции всегда очень сильна поддержка украинской диаспоры. Организаторы соревнований дали бесплатные билеты для украинцев и очень много было на трибунах. Это работники посольства и люди, которые здесь долго живут. Очень приятно чувствовать эту поддержку. Они пришли с флагами. Кричали и ободряли нас,

– добавила Анна.

Напомним, что на Бриллиантовой лиге в Осло и Стокгольме Рыжикова дважды поднималась на пьедестал. В Швеции украинка получила "серебро", а в Швеции поднялась на третье место подиума. Анна обновила личный рекорд сезона.