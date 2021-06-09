Легкоатлетка Левченко получила "бронзу" в Финляндии

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко наконец вернулась на пьедестал. 23-летняя прыгунья в высоту завоевала бронзовую награду в Финляндии.

Бронзовое выступление украинки

Завершился турнир World Athletics Continental Tour Gold, который проходил в Финляндии. Соревнования не прошли без украинок. Под "сине-желтым" флагом выступала опытная Юлия Левченко.

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После провала на Бриллиантовой лиге в Гейтсхеде (Великобритания), где она заняла далекое 9 место, Левченко снова почувствовала вкус наград. Украинка начала прыгать с высоты 1.71, которую взяла с первой попытки. Наша легкоатлетка постепенно поднимала планку, которую покоряла со второй попытки. Дело дошло до высоты 1.91 метра, где у Юлии снова возникли трудности. Левченко только с третьего прыжка покорила планку.

На этом украинская прыгунья не остановилась и подняла планку на высоту 1.93. Но все три попытки украинки были неудачными. Левченко с результатом 1.91 метра заняла третье место. Победительницей турнира стала представительница Польши Камила Лицвинко. Именно она завоевала "золото" Бриллиантовой лиги в Великобритании. Второе место заняла австралийка Элинор Паттерсон. У нее такой же результат, как у полячки. Однако польская легкоатлетка использовала меньшее количество попыток.

Тройка призеров