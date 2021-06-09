Бронзовое выступление украинки
Завершился турнир World Athletics Continental Tour Gold, который проходил в Финляндии. Соревнования не прошли без украинок. Под "сине-желтым" флагом выступала опытная Юлия Левченко.
Читайте также Легкоатлетка Левченко провалила этап Бриллиантовой лиги, Магучих нарушила карантин
После провала на Бриллиантовой лиге в Гейтсхеде (Великобритания), где она заняла далекое 9 место, Левченко снова почувствовала вкус наград. Украинка начала прыгать с высоты 1.71, которую взяла с первой попытки. Наша легкоатлетка постепенно поднимала планку, которую покоряла со второй попытки. Дело дошло до высоты 1.91 метра, где у Юлии снова возникли трудности. Левченко только с третьего прыжка покорила планку.
На этом украинская прыгунья не остановилась и подняла планку на высоту 1.93. Но все три попытки украинки были неудачными. Левченко с результатом 1.91 метра заняла третье место. Победительницей турнира стала представительница Польши Камила Лицвинко. Именно она завоевала "золото" Бриллиантовой лиги в Великобритании. Второе место заняла австралийка Элинор Паттерсон. У нее такой же результат, как у полячки. Однако польская легкоатлетка использовала меньшее количество попыток.
Тройка призеров
- Камила Лицвинко (Польша) – 1.93
- Элинор Паттерсон (Австралия) – 1.93
- Юлия Левченко (Украина) – 1.91