Французская легкоатлетка Алис Фино финишировала четвертой, установив рекорд Европы (8:58.67 минут). Несмотря на отсутствие медали, этот день она запомнит на всю жизнь.

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Взяла инициативу в свои руки

33-летняя спортсменка сразу после финиша подошла к своему парню, который наблюдал за выступлением с трибун. Она шокировала всех присутствующих и стала на колено перед ним.

Атлетка подарила своему возлюбленному специальную шпильку и сделала предложение руки и сердца.

Мне не нравится делать что-то, как все. Он еще не сделал мне предложения, и я подумала, что, возможно, этот шаг зависит от меня. Сказала, что сделаю это, если пробегу меньше, чем за девять минут. Это мое счастливое число, потому что мы вместе уже девять лет... Я вручила ему заколку, на которой было написано: "Любовь в Париже",

– сказала Фино.

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Отметим. что это уже не первая подобная романтическая история с Олимпиады-2024. Ранее испанской дзюдоистке Лауре Мартинес сделал предложение у Эйфелевой башни ее титулованный земляк Хосе Антонио Аранда, который является двукратным чемпионом Испании по дзюдо.