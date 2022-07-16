Луганск был, есть и всегда будет Украиной – легкоатлетка Брызгина, у которой путин украл родной

В американском Юджине начался чемпионат мира по легкой атлетике. Украинская бегунья Анастасия Брызгина прокомментировала старт соревнований на фоне войны в ее родной стране.

Брызгина: Назвал мой любимый город жалким названием

24-летняя легкоатлетка уверена, что на каждом старте миссия каждого спортсмена – показать все, что может на беговой дорожке и подняться на самые высокие места. Однако пока у украинских атлетов есть особенная миссия – своими выступлениями и словами напоминать миру об ужасах, которые продолжают происходить в Украине.

Стоит прочесть Лидер защиты сборной Украины Миколенко закупил семь внедорожников для ВСУ

По мнению Анастасии Брызгиной, каждый спортсмен нашей страны должен рассказывать о войне, чтобы другие стране узнавали информацию из уст, а не из интернета или телевизора.

В своей публикации легкоатлетка рассказала о своем родном доме – Луганске, который находится под оккупацией и постоянными обстрелами. В 2014-м Владимир Путин решил, что нужно забрать родной дом Брызгиной и превратил его в настоящий ужас.

Я родилась в чудесном городе Луганске. Почти половину жизни я прожила там, там росла, ходила в школу. До 2014 года это было самое лучшее место на земле. Это был мой дом. Но потом президент соседнего государства решил, что больше дом мне не нужен, и назвал мой любимый город жалким названием, перечеркнув все будущее для него,

– заявила Анастасия.

"Никогда жалкая российская пародия не заменит уникальный украинский оригинал"

"Я считаю себя луганчанкой на 200%, и именно здесь хочу показать миру и всем тем, кто хоть на секунду считал мой город частью этой немытой российской империи, что я здесь, что девушка с луганской пропиской на чемпионате мира представляет Украину. Потому что никогда жалкая". российская пародия не заменит уникальный украинский оригинал", – добавила спортсменка из Украины.

Брызгина заверила, что ни один кафир не сможет забрать ее родной город, который навсегда будет украинским, а не российским.

Луганск был, есть и всегда будет Украиной. Вот увидите. Еще приедете ко мне в гости. Украинский язык, кстати, я выучила тоже в Луганске.

– подытожила легкоатлетка.

Что известно о легкоатлетке Анастасии Брызгине

Анастасия Брызгина – призер чемпионатов Европы среди взрослых и юниоров. Поднималась на пьедестал по итогам чемпионатов Украины и соревнованиях в помещении.

В 2021 году на чемпионате Европы в Торуне стала одним из авторов национального рекорда по эстафетному бегу 4х400 метров (3.30,38) вместе с Анной Рыжиковой, Екатериной Климюк и Викторией Ткачук.

На чемпионате мира-2022 в Юджиме представляет Украину в беге 4х400 метров.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.