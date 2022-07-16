Бризгіна: Назвав моє улюблене місто жалюгідною назвою

24-річна легкоатлетка впевнена, що на кожному старті місія кожного спортсмена – показати усе, що може на біговій доріжці та підійнятись на найвищі місця. Однак наразі в українських атлетів є особлива місія – своїми виступами та словами нагадувати світу про ті жахіття, які продовжують відбуватись в Україні.

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На думку Анастасії Бризгіної, кожен спортсмен нашої країни повинен розповідати про війну, щоб інші країні дізнавались інформацію з вуст, а не з інтернету чи телевізора.

У своїй публікації легкоатлетка розповіла про свій рідний дім – Луганськ, який перебуває під окупацією та постійними обстрілами. У 2014-му владімір путін вирішив, що потрібно забрати рідний дім Бризгіної та перетворив його у справжній жах.

Я народилася в чудовому місті Луганську. Майже половину життя я прожила там, там росла, ходила в школу. До 2014 року це було найкраще місце на землі. Це був мій дім. Але потім президент сусідньої держави вирішив, що більше дім мені не потрібен, і назвав моє улюблене місто жалюгідною назвою, перекресливши все майбутнє для нього,

– заявила Анастасія.

"Ніколи жалюгідна російська пародія не замінить унікальний український оригінал"

"Я вважаю себе луганчанкою на 200%, і саме тут хочу показати світу і всім тим, хто хоч на секунду вважав моє місто частиною цієї немитої російської імперії, що я тут, що дівчина з луганською пропискою на чемпіонаті світу представляє Україну. Бо ніколи жалюгідна російська пародія не замінить унікальний український оригінал", – додала спортсменка з України.

Бризгіна запевнила, що жоден окупант не зможе забрати її рідне місто, яке назавжди буде українським, а не російським.

Луганськ був, є і завжди буде Україною. Ось побачите. Ще приїдете до мене в гості. Українську мову, до речі, я вивчила теж в Луганську.

– підсумувала легкоатлетка.

Що відомо про легкоатлетку Анастасію Бризгіну

Анастасія Бризгіна – призерка чемпіонатів Європи серед дорослих та юніорів. Підіймалась на п'єдестал за підсумками чемпіонатів України та на змаганнях у приміщенні.

У 2021 році на чемпіонаті Європи у Торуні стала однією з авторок національного рекорду з естафетного бігу 4х400 метрів (3.30,38) разом з Анною Рижиковою, Катериною Климюк та Вікторією Ткачук.

На чемпіонаті світу-2022 у Юджимі представляє Україну у бігу 4х400 метрів.

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