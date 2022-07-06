Украинский атлет трогательно посвятил победу на ЧЕ U-18 своей титулованной бабушке

Украинец Михаил Брудин победил на чемпионате Европы U-18 с рекордом турнира в метании диска. Его результат 17-летнего украинца – 64,51 метра.

Брудин: Это то, что меня подталкивает и мотивирует

Свою победу 17-летний спортсмен посвятил своей бабушке олимпийской чемпионке 1972 года Фаине Мельник. На награждение спортсмен принес фотографию титулованной родственницы.

Читайте также Суспильное эксклюзивно будет транслировать чемпионат мира по легкой атлетике в США

Благодаря семейной истории о ее победе Брудин и стал заниматься метанием.

Однажды папа достал диск бабушки и предложил мне его метнуть. На тот момент я еще был маленьким и особого интереса отца не вызвало, но я все же согласился и попробовал… Попробовал – и мне очень понравилось. Я загорелся этим!,

– сказал спортсмен.

17-летний атлет рассказал, что его бабушка вдохновляет новые свершения.

Видео выступления украинца

"Фаина Мельник – моя двоюродная бабушка по маминой линии. Я ни разу не встречался и не общался с ней. Видел только на фотографиях. Мы жили далеко друг от друга. Но мама ее видела, а последним, кто из нашей семьи общался с ней, папа... Они разговаривали по телефону чуть ли не каждый день, но потом она нас покинула... Я горжусь тем, что у меня такая бабушка, но никогда этим не хвастался.

Это гордость, память. Это то, что меня подталкивает и мотивирует к тому, чтобы заниматься дальше и добиваться таких высот, как Фаина Мельник, но при этом быть собой", – добавил Брудин.

Фаина Мельник – олимпийская чемпионка 1972 года (Мюнхен) по метанию диска – 66,62 метра. На Олимпийских играх 1976 года (Монреаль) была четвертой в метании диска – 66,40 метра, десятой в толкании ядра – 18,07 метра. На Олимпийских играх в Москве (1980) не выполнила квалификационную норму по метанию диска (60 метров) и не попала в финал.