Брудин: Это то, что меня подталкивает и мотивирует
Свою победу 17-летний спортсмен посвятил своей бабушке олимпийской чемпионке 1972 года Фаине Мельник. На награждение спортсмен принес фотографию титулованной родственницы.
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Благодаря семейной истории о ее победе Брудин и стал заниматься метанием.
Однажды папа достал диск бабушки и предложил мне его метнуть. На тот момент я еще был маленьким и особого интереса отца не вызвало, но я все же согласился и попробовал… Попробовал – и мне очень понравилось. Я загорелся этим!,
– сказал спортсмен.
17-летний атлет рассказал, что его бабушка вдохновляет новые свершения.
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"Фаина Мельник – моя двоюродная бабушка по маминой линии. Я ни разу не встречался и не общался с ней. Видел только на фотографиях. Мы жили далеко друг от друга. Но мама ее видела, а последним, кто из нашей семьи общался с ней, папа... Они разговаривали по телефону чуть ли не каждый день, но потом она нас покинула... Я горжусь тем, что у меня такая бабушка, но никогда этим не хвастался.
Это гордость, память. Это то, что меня подталкивает и мотивирует к тому, чтобы заниматься дальше и добиваться таких высот, как Фаина Мельник, но при этом быть собой", – добавил Брудин.