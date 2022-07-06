Где смотреть ЧМ по легкой атлетике

Трансляция пройдет на региональных телеканалах Суспильного и сайте Суспильне Спорт. Об этом рассказал шеф-редактор новостей спорта на Общественном, спортивный журналист и комментатор Алексей Мандзий.

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Общественное является эксклюзивным транслятором чемпионатов мира по легкой атлетике — покажем вживую чемпионат мира среди взрослых (15 – 24 июля), а также юниорский чемпионат мира (1 – 6 августа). И там, и там будут выступать украинцы и будут бороться за медали,

– сказал Алексей.

Он добавил, что Общественное будет транслировать чемпионат Европы по футболу среди женщин (все матчи плей-офф) и молодежного чемпионата мира среди женщин (плей-офф стадия в конце августа).

Расписание трансляций: