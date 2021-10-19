"Нас ожидает интересный турнир"

Сборная Украины попала в группу А на Евро-2022 по футзалу, где сыграет с хозяевами турнира – Нидерландами, действующими чемпионами мира – сборными Португалии и победителем матча плей-офф между Сербией и Беларусью.

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Наставник сборной Косенко оценил силу соперников.

"Сборная Португалии является чемпионом мира и Европы. Эта команда в дополнительном представлении не нуждается. Матчей плей-офф за последний пропуск к чемпионату Европы теперь буду ждать еще больше, чтобы пересмотреть потенциальных соперников. С сербами мы недавно встречались и будем стремиться завершить наше возможное противостояние с другим результатом. Если же на Евро нам случится Беларусь, то также будет интересно. Сборная Нидерландов является хозяином чемпионата и будет иметь в своем распоряжении поддержку трибун", – сказал Косенко.

Тренер "сине-желтых" убежден, легких соперников на чемпионате Европы нет. Он отмечает, что все группы являются достаточно сложными.

Легких оппонентов на чемпионате Европы нет. Будем готовиться к каждому сопернику индивидуально и настраиваться на максимальный результат. Убежден, что нас ожидает интересный турнир,

– подытожил наставник сборной Украины по футзалу.

19 января Украина встретится со сборной Нидерландов, 23 января сыграет с Сербией или Беларусью, а уже 28 января завершит групповой этап против португальцев.