"На нас очікує цікавий турнір"

Збірна України потрапила до групи А на Євро-2022 з футзалу, де зіграє з господарями турніру – Нідерландами, чинними чемпіонами світу – Португалією та переможцем матчу плей-офф між Сербією і Білоруссю.

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Наставник збірної Косенко оцінив силу суперників.

"Збірна Португалії є чемпіоном світу та Європи. Ця команда додаткового представлення не потребує. Матчів плей-офф за останню перепустку до чемпіонату Європи тепер чекатиму ще більше, аби переглянути потенційних суперників. Із сербами ми нещодавно зустрічалися й будемо прагнути завершити наше можливе протистояння з іншим результатом. Якщо ж на Євро нам трапиться Білорусь, то також буде цікаво. Збірна Нідерландів є господарем чемпіонату й матиме у своєму розпорядженні підтримку трибун", – сказав Косенко.

Тренер "синьо-жовтих" переконаний, легких суперників на чемпіонаті Європи немає. Він наголошує, що усі групи є досить складними.

Легких опонентів на чемпіонаті Європи немає. Будемо готуватися до кожного суперника індивідуально й налаштовуватися на максимальний результат. Переконаний, що на нас очікує цікавий турнір,

– підсумував наставник збірної України з футзалу.

19 січня Україна зустрінеться зі збірною Нідерландів, 23 січня зіграє з Сербією або Білоруссю, а вже 28 січня завершить груповий етап проти португальців.