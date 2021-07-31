Обладательница национального рекорда Анна Рыжикова с результатом 54.56 секунд выиграла свой забег и квалифицировалась в полуфинал. То же самое сделала Виктория Ткачук (54,80), которая также не оставила шансов соперницам в своем забеге.

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А вот еще одна представительница Украины Мария Миколенко сделала фальстарт, и ее результат 57.86 не был засчитан. Впрочем, этого времени все равно бы не хватило для прохода в полуфинал.

Полуфинальные забеги состоятся 2 августа.

Семенова не вышла в финал

Также 31 июля украинская метательница диска Наталья Семенова осталась без финала Олимпийских игр.

Первым броском Семенова отправила снаряд в сетку, второй – также был неудачен. И только с третьей попытки украинка сумел показать результат – 54,28 м. Этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в финал.

На предыдущей Олимпиаде в Рио 2016 Семенова также не преодолела квалификацию. В целом же, Токио-2020 – это пятые Олимпийские игры в карьере Натальи.