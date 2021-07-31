Володарка національного рекорду Анна Рижикова з результатом 54.56 секунд виграла свій забіг і кваліфікувалася до півфіналу. Теж саме зробила Вікторія Ткачук (54,80), яка також не залишила шансів суперницям в своєму забігу.
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А ось ще одна представниця України Марія Миколенко зробила фальстарт і її результат 57.86 не був зарахований. Втім, цього часу все одно б не вистачило для проходу до півфіналу.
- Півфінальні забіги відбудуться 2 серпня.
Семенова не вийшла у фінал
Також 31 липня українська метальниця диска Наталя Семенова залишилася без фіналу Олімпійських ігор.
Першим кидком Семенова відправила снаряд у сітку, другий – також був невдалий. І лише з третьої спроби українка зумів показати результат – 54,28 м. Цього виявилося недостатньо, щоб потрапити в фінал.
На попередній Олімпіаді в Ріо 2016 Семенова також не подолала кваліфікацію. Загалом же, Токіо-2020 – це п'яті Олімпійські ігри в кар'єрі Наталії.