Володарка національного рекорду Анна Рижикова з результатом 54.56 секунд виграла свій забіг і кваліфікувалася до півфіналу. Теж саме зробила Вікторія Ткачук (54,80), яка також не залишила шансів суперницям в своєму забігу.

Дивіться також Світоліна побореться за історичну медаль Олімпіади: розклад Ігор у Токіо на 31 липня

А ось ще одна представниця України Марія Миколенко зробила фальстарт і її результат 57.86 не був зарахований. Втім, цього часу все одно б не вистачило для проходу до півфіналу.

Півфінальні забіги відбудуться 2 серпня.

Семенова не вийшла у фінал

Також 31 липня українська метальниця диска Наталя Семенова залишилася без фіналу Олімпійських ігор.

Першим кидком Семенова відправила снаряд у сітку, другий – також був невдалий. І лише з третьої спроби українка зумів показати результат – 54,28 м. Цього виявилося недостатньо, щоб потрапити в фінал.

На попередній Олімпіаді в Ріо 2016 Семенова також не подолала кваліфікацію. Загалом же, Токіо-2020 – це п'яті Олімпійські ігри в кар'єрі Наталії.