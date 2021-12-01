Легионер Ворсклы признался в любви к Украине и заговорил о выступлениях за сборную
Источник:Fanday
Полузащитник Ворсклы Наджееб Якубу не прочь стать украинцем. Ганский футболист готов сменить гражданство, если его вызовут в сборную Украины.
Якубу: Украина – мой второй дом
21-летний левый полузащитник Ворсклы уже раньше выступал за сборную Ганы, за команду в возрасте до 17 лет. В старшие возрастные категории не вызывался. После перехода в УПЛ Наджееб Якубу задумался о смене гражданства.
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Футболист называет Украину вторым домом и признался в любви к стране. Якубу благодарен полтавскому клубу, где реализовал себя как профессиональный игрок.
Ганец рассказал, если поступит предложение из сборной Украины, он готов сменить гражданство для выступлений в национальной команде. Однако он не опроверг, если Гана включит его в список команды, то планы об украинском гражданстве будут перечеркнуты.
Если станет выбор между Украиной и Ганой? Взвешу все "за" и "против". Наверное, выберу тот вариант, кто первым позовет. Украина – мой второй дом. Я здесь состоялся как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину,
– сказал футболист полтавского клуба.
Отметим, что за сборную Украины играли два натурализованных бразильца Шахтера – Жуниор Мораес и Марлос. А перед ними сине-желтую футболку надевал Марко Девич из Сербии и бразилец Эдмар.
Карьера Якубу в Украине
- В сентябре 2018 года Якубу переехал из Нигерии в Украину, подписав контракт с Ворсклой.
- Контракт ганского футболиста с полтавским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Якубу стал одним из незаменимых игроков основы.
- В сезоне 2021/2022 провел 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу в футболке Ворсклы.