Легионер Ворсклы признался в любви к Украине и заговорил о выступлениях за сборную

Полузащитник Ворсклы Наджееб Якубу не прочь стать украинцем. Ганский футболист готов сменить гражданство, если его вызовут в сборную Украины.

Якубу: Украина – мой второй дом

21-летний левый полузащитник Ворсклы уже раньше выступал за сборную Ганы, за команду в возрасте до 17 лет. В старшие возрастные категории не вызывался. После перехода в УПЛ Наджееб Якубу задумался о смене гражданства.

Читайте также Бразильский легионер Шахтера неожиданно заговорил об украинском гражданстве

Футболист называет Украину вторым домом и признался в любви к стране. Якубу благодарен полтавскому клубу, где реализовал себя как профессиональный игрок.

Ганец рассказал, если поступит предложение из сборной Украины, он готов сменить гражданство для выступлений в национальной команде. Однако он не опроверг, если Гана включит его в список команды, то планы об украинском гражданстве будут перечеркнуты.

Если станет выбор между Украиной и Ганой? Взвешу все "за" и "против". Наверное, выберу тот вариант, кто первым позовет. Украина – мой второй дом. Я здесь состоялся как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину,

– сказал футболист полтавского клуба.

Отметим, что за сборную Украины играли два натурализованных бразильца Шахтера – Жуниор Мораес и Марлос. А перед ними сине-желтую футболку надевал Марко Девич из Сербии и бразилец Эдмар.

Карьера Якубу в Украине