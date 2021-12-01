Якубу: Україна – мій другий дім

21-річний лівий півзахисник Ворскли вже раніше виступав за збірну Гани, але команду віком до 17 років. У старші вікові категорії не викликався. Після переходу в УПЛ Наджееб Якубу задумався про зміну громадянства.

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Футболіст називає Україну другим домом та зізнався у любові до країни. Якубу вдячний полтавському клубу, де реалізував себе як професійний гравець.

Ганець розповів, якщо надійде пропозицію зі збірної України, то він готовий змінити громадянство для виступів у національній команді. Однак він не заперечив, якщо Гана включить його у список команди, то плани про українське громадянство будуть перекреслені.

Якщо стане вибір між Україною та Ганою? Зважу всі "за" та "проти". Напевно, виберу той варіант, хто першим покличе. Україна – мій другий дім. Я тут відбувся як професійний гравець. Я люблю та ціную Україну,

– сказав футболіст полтавського клубу.

Відзначимо, що за збірну України грало два натуралізованих бразильці Шахтаря – Жуніор Мораес та Марлос. А перед ними синьо-жовту футболку одягав Марко Девіч із Сербії та бразилець Едмар.

Кар'єра Якубу в Україні