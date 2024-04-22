Оценил адаптацию в Украине: легионер Шахтера заговорил об изучении украинского языка

Донецкий Шахтер в сезоне-2022/2023 делал ставку на украинских игроков. Однако в течение двух последних трансферных окон ситуация изменилась и дончане активно начали снова привлекать в команду бразильцев.

Одним из новичков, кто присоединился к “горнякам” во время полномасштабного вторжения, стал левый вингер Эгиналду. 19-летний футболист со старта начал получать достаточно игровой практики и стал заметной фигурой в нынешней УПЛ.

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Осталось преодолеть языковой вопрос

Юный бразилец рассказал, как прошла его акклиматизация в новой стране и команде. Он заявил, что почти полностью адаптировался, осталось только овладеть украинским языком.

Меня приняли очень хорошо. Особенно отмечу нашего капитана Тараса Степаненка, который немного говорит на нашем языке. Он мне помогал, поддерживал и добавлял уверенности. Период адаптации уже завершен? Можно сказать, адаптация уже завершается. Осталось только выучить украинский язык,

– заявил Эгиналду.

Отметим, что бразильский футболист перешел в Шахтер летом 2023 года из Васку да Гама. За его переход "горняки" заплатили 3,5 миллиона евро.

. В сезоне-2023/2024 Эгиналду провел за Шахтер 16 матчей, которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи во всех турнирах.

Следующий матч действующий чемпион УПЛ проведет 22 апреля против луганской Зари. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.