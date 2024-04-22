Одним з новачків, хто долучився до "гірників" під час повномасштабного вторгнення, став лівий вінгер Егіналду. 19-річний футболіст зі старту почав отримувати достатньо ігрової практики та став помітною фігурою в нинішній УПЛ.

Читайте також Клуб Зінченка продовжує полювання за Судаковим: скільки лідер АПЛ готовий заплатити за "гірника"

Залишилося подолати мовне питання

Юний бразилець розповів, як пройшла його акліматизація в новій країні та команді. Він заявив, що майже повністю адаптувався, залишилося тільки опанувати українську мову.

Мене прийняли дуже добре. Особливо відзначу нашого капітана Тараса Степаненка, який трішки говорить нашою мовою. Він мені допомагав, підтримував та додавав упевненості. Період адаптації вже завершений? Можна сказати, адаптація вже завершується. Залишилося тільки вивчити українську мову,

– заявив Егіналду.

Зазначимо, що бразильський футболіст перейшов у Шахтар влітку 2023 року з Васку да Гама. За його перехід "гірники" сплатили 3,5 мільйони євро.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Егіналду провів за Шахтар 16 матчів, я ких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі в усіх турнірах.

Наступний матч чинний чемпіон УПЛ проведе 22 квітня проти луганської Зорі. Стартовий свисток пролунає о 18:00.