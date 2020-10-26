Легионер "Киев-Баскет" провел матч в защитной маске – американец внушал страх: видео
Американский баскетболист "Киев-Баскет" Майкл Джейкобсон провел матч в защитной маске. Форвард был вынужден выступать с защитой из-за перелома носа, который получил на одной из тренировок во время подготовки к поединку.
Последние поединки американский легионер выступает в защитной маске, что вызвало большой интерес со стороны представителей СМИ. Многие журналисты не исключали, что американец надевает маску во время поединков, чтобы не заболеть коронавирусом. Но в киевском клубе полностью развеяли такие догадки прессы. Об этом сообщает "Киев-Баскет" в своем Facebook-аккаунте.
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Вынужденная игра в маске
За два дня до матча против "Соколов" Джейкобсон травмировал нос на подготовке к поединку, поэтому теперь вынужден надевать защитную маску перед каждым матчем.
Кто такой Майкл Джейкобсон?Американский форвард, который ранее выступал в NCAA за команду штата Айова. 23-летний американец дебютировал в NCAA в сезоне 2015/16, отыграв там 2 года. В среднем за игру форвард набирал 7,8 очков, делал 5,9 подборов и отдавал 1 передачу. В 2020 году Джейкобсон пополнил состав "Киев-Баскет".
"Киев-Баскет" выделил сильный характер американского баскетболиста. Никогда не сдается и выходит на паркет в любом случае, чтобы помочь партнерам по команде. В клубе вспомнили игру с "Химиком", которая состоялась в начале октября, в которой Майкл вышел на площадку с разбитой головой. Впоследствии Джейкобсон получил еще перелом носа, а в игре с "Днепром" очень неудачно упал в борьбе с соперником.
23-летний американец присоединился к победе "Киев-Баскет" в матче против "Днепра" 76:75. Майкл провел на площадке около 20 минут, за которые успел набрать 8 очков и сделать 9 подборов.
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