Американский баскетболист "Киев-Баскет" Майкл Джейкобсон провел матч в защитной маске. Форвард был вынужден выступать с защитой из-за перелома носа, который получил на одной из тренировок во время подготовки к поединку.

Последние поединки американский легионер выступает в защитной маске, что вызвало большой интерес со стороны представителей СМИ. Многие журналисты не исключали, что американец надевает маску во время поединков, чтобы не заболеть коронавирусом. Но в киевском клубе полностью развеяли такие догадки прессы. Об этом сообщает "Киев-Баскет" в своем Facebook-аккаунте.

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Вынужденная игра в маске

За два дня до матча против "Соколов" Джейкобсон травмировал нос на подготовке к поединку, поэтому теперь вынужден надевать защитную маску перед каждым матчем.

Кто такой Майкл Джейкобсон? Американский форвард, который ранее выступал в NCAA за команду штата Айова. 23-летний американец дебютировал в NCAA в сезоне 2015/16, отыграв там 2 года. В среднем за игру форвард набирал 7,8 очков, делал 5,9 подборов и отдавал 1 передачу. В 2020 году Джейкобсон пополнил состав "Киев-Баскет".