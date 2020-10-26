Американський баскетболіст "Київ-Баскет" Майкл Джейкобсон провів матч у захисній масці. Форвард був змушений виступати із захистом через перелом носа, який отримав на одному з тренувань під час підготовки до поєдинку.

Останні поєдинки американський легіонер виступає у захисній масці, що викликало неабияку зацікавленість зі сторони представників ЗМІ. Багато журналістів не виключали, що американець вдягає маску під час поєдинків, щоб не захворіти на коронавірус. Але у київському клубі повністю розвіяли такі здогадки преси. Про це повідомляє "Київ-Баскет" у своєму Facebook-акаунті.

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Вимушена гра у масці

За два дні до матчу проти "Соколів" Джейкобсон травмував ніс на одному на підготовці до поєдинку, тому тепер змушений одягати захисну маску перед кожним матчем.

Хто такий Майкл Джейкобсон? Американський форвард, який раніше виступав у NCAA за команду штата Айова. 23-річний американець дебютував в NCAA у сезоні 2015/16, відігравши там 2 роки. У середному за гру форвард набирав 7,8 очок, робив 5,9 підбирань та віддав 1 передачу. У 2020 році Джейкобсон попонив склад "Київ-Баскет".