"Они убивают и насилуют мирных жителей": легионер Динамо сравнил украинцев и россиян
Источник:инстаграмм Андрея Шахова-младшего
Левый вингер киевского Динамо Бенито откровенно сравнил русский народ с украинским. Футболист объективно может это сделать, ведь почувствовал менталитет обеих стран.
24-летний футболист, который сейчас с киевским клубом готовится ко второй части сезона в Турции, сделал откровенное признание по поводу войны. Бенито заверил, что не время покидать Динамо в такое сложное для клуба и Украины время. Потому остался в команде.
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Бенито: Я плакал, когда началась война
После того, как Россия сделала 24 февраля 2022 года, Бенито заявил, что никогда в жизни больше не поедет играть или жить во враждебную страну.
Отметим, что в момент полномасштабного вторжения в Украину в Киеве находилась жена футболиста.
Я плакал, когда началась война, и видел, что происходит в Украине. Моя жена все это время находилась в Киеве. Смогу ли поехать в Россию после этого? Нет. Мне звонил Яя Туре, я сказал, что останусь здесь. Друзья и родственники тоже не понимают, почему я вернулся в Украину и не покинул ее из-за войны. Я с вами! И мы должны быть вместе. Самое время показать Динамо, чего я стою,
– сказал Бенито.
Также легионер Динамо сравнил украинский народ с русским. Бенито отметил, что в стране-оккупанта люди кардинально другие и хуже менталитета. А то, что россияне делают после 24 февраля, лишь подтверждает их зверский характер.
Как можно сравнивать украинцев и россиян? Вы добрые, улыбающиеся, положительные люди. Они холодные и черствые. То, что их солдаты убивают и насилуют мирных жителей, в очередной раз это доказывает,
– ответил футболист киевлян.
Бенито был одним из тех многочисленных легионеров, которые не покинули украинский клуб после начала полномасштабной войны в Украине.
Что известно о Бенито
- 24-летний нигерийский футболист, выступающий на позиции левого вингера. Поиграл в России, Украине, Белоруссии, Молдове и Узбекистане.
- В январе 2020 перебрался в киевское Динамо из российского Тамбова. Однако не смог закрепиться у бело-синих и отправился в аренду в донецкий Олимпик.
- В августе 2021-го снова отправился в аренду, но на этот раз уже за границу в хорватскую Горицу, где поиграл почти год и провел всего 5 матчей. В большинстве поединков, либо сидел на скамейке запасных, либо вообще не попадал в заявку.
- В конце июня 2022 вернулся в киевский клуб.