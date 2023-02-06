24-річний футболіст, який наразі з київським клубом готується до другої частини сезону у Туреччині, зробив відверте зізнання щодо війни. Беніто запевнив, що не на часі покидати Динамо у такий складний для клубу та України час. Тому залишився у команді.

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Беніто: Я плакав, коли почалась війна

Після того, що Росія зробила 24 лютого 2022 року, Беніто заявив, що ніколи у житті більше не поїде грати чи жити у ворожу країну.

Відзначимо, що на момент повномасштабного вторгнення в Україну у Києві перебувала дружина футболіста.

Я плакав, коли почалася війна, та бачив, що відбувається в Україні. Моя дружина весь цей час перебувала у Києві. Чи зможу поїхати до Росії після цього? Ні. Мені дзвонив Яя Туре, я сказав, що залишусь тут. Друзі та родичі теж не розуміють, чому я повернувся в Україну і не покинув її через війну. Я з вами! І ми маємо бути разом. Саме час показати Динамо, чого я вартий,

– сказав Беніто.

Також легіонер Динамо порівняв український народ із російським. Беніто зауважив, що у країні-окупанта люди кардинально інші та гірші за менталітетом. А те, що росіяни роблять після 24 лютого лише підтверджує їх звірський характер.

Як можна порівнювати українців та росіян? Ви добрі, усміхнені, позитивні люди. Вони холодні та черстві. Те, що їхні солдати вбивають і ґвалтують мирних жителів, вкотре це доводить,

– відповів футболіст киян.

Беніто був одним із тих нечисельних легіонерів, який не покинув український клуб після початку повномасштабної війни в Україні.

Важливо! Беніто пов'язаний контрактом із Динамо, який спливає 30 червня 2023 року.

Що відомо про Беніто