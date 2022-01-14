Легионер Черноморца покинул поле после тренировки в крови: что произошло

Шведский защитник Дуглас Бергквист привыкает к напряженным тренировкам Романа Григорчука. На одной из тренировок одесского клуба он пострадал, шведскому защитнику разбили голову.

28-летний швед настолько полон стремления показать себя новоявленному главному тренеру Роману Григорчуку, что забыл о безопасности на тренировке, полностью погрузившись в процесс борьбы с другим защитником – Алексеем Лариным.

К слову Днепр-1 подписал бывшего игрока Реала, являющегося воспитанником Барселоны

Бергквист на правах свободного агента перебрался в Одессу, последним клубом защитника был шведский Кальмар.

Планы Черноморца на зимние сборы

Черноморец улетел на зимние сборы в Турцию. Спарринги планируется разделить на два этапа: 9 января – 27 января, 31 января – 18 февраля.

Подтвержденные соперники Черноморца в Турции: 15 января – Университатя (Крайова, Румыния); 19 января – Мезекевешд (Венгрия); 22 января – Дрита (Гнилане, Косово); 23 января – Приштина (Косово); 26 января – Шкупи (Скопье, Северная Македония).