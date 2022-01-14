28-річний швед настільки сповнений прагненням показати себе новоявленому головному тренеру Роману Григорчуку, що забув про безпеку на тренуванні, повністю занурившись у процес боротьби з іншим захисником – Олексієм Ларіним.

До слова Дніпро-1 підписав колишнього гравця Реалу, що є вихованцем Барселони

Бергквіст на правах вільного агента перебрався до Одеси, останнім клубом оборонця був шведський Кальмар.

Плани Чорноморця на зимовий збір

Чорноморець відлетів на зимові збори до Туреччини. Спаринги планується розділити на два етапи: 9 січня – 27 січня, 31 січня – 18 лютого.

Підтверджені суперники Чорноморця в Туреччині: 15 січня – Університатя (Крайова, Румунія); 19 січня – Мезекевешд (Угорщина); 22 січня – Дріта (Гнілане, Косово); 23 січня – Пріштіна (Косово); 26 січня – Шкупі (Скоп'є, Північна Македонія).