Польские фанаты понимали всю важность второй встречи, которая определяла, кто пройдет в групповой раунд Лиги конференций, кто прекратит свой путь в еврокубках. Поэтому перед поединком болельщики Легии солидно зарядили своих любимцев на победу в Варшаве.

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Невероятная поддержка

Фанаты хозяев организовали мощный перфоменс с файерами и огромным баннером, который точно оценят поклонники "Lego". Ультрас польского клуба сделал над изображением надпись "Legioland".

Такая поддержка придала еще больше сил футболистам Легии.

Видео яркого перфоменса фанатов Легии

Основное и дополнительное время истекло ничьей 1:1. В общем, по двум поединкам 4:4, ведь первая встреча закончилась боевой мировой 3:3.

Поэтому судьба путевки в групповой раунд ЛК определялась в серии пенальти, где точнее были футболисты Легии. Хозяева реализовали все свои шесть 11-метровых. Зато Миттьюлланн ошибся однажды 6:5.

Легия со своими ярыми болельщиками пробилась в групповой раунд Лиги конференций. Своих соперников поляки узнают 1 сентября. Отметим, что Легия попала в третью корзину посева к луганской Заре.