1 сентября в Монако состоится жеребьевка группового раунда Лиги конференций. "Мужики" попали в третью корзину посева и получит соперников из других троих, пишет 24 Канал.
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Не смогут поквитаться за поражение украинцев
Вместе с Зарей в третью корзину посева попали: Генк, Астана, Бешикташ, ИК, Легия, Спартак Трнава, Олимпия Любляна. Интересно, что в этом списке обидчик киевского Динамо – турецкий Бешикташ, который в двух поединках обыграл украинский гранд 2:3 и 1:0. Против этих клубов подопечные Младена Бартуловича уж точно не сыграют.
Также Заря не сыграет против Спартака Трнавы, выбившего из Лиги конференций Днепр-1. Поэтому луганский клуб станет единственным представителем Украины в групповом раунде третьего по силе еврокубкового турнира.
Все корзины посева перед жеребьевкой группового раунда Лиги конференций:
- Корзина 1: Айнтрахт, Динамо Загреб, Брюгге, АЗ, Гент, Фенербахче, Лилль, Ференцварош.
- Корзина 2: ПАОК, Слован Братислава, Маккаби Тель-Авив, Виктория Пльзень, Астон Вилла, Лудогорец, Фиорентина, Буде-Глимт.
- Корзина 3: Генк, Звезда, Астана, Бешикташ, ХИК, Легия, Спартак Трнава, Олимпия Любляна.
- Корзина 4: Зрынские, Клаксвик, Абердин, Чукарички, Лугано, Брейдаблик, Нордшелланд, Балкани.