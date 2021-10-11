В Легии пожелали удачи и больше игровой практики в сборной Украины, – Харатин
Полузащитник Игорь Харатин поделился мыслями перед важной игрой сборной Украины против Боснии и Герцеговины. Футболист рад, что поединок состоится в фартовом Львове.
"Ждем замечательной атмосферы на трибунах"
Игорь Харатин принял участие в традиционной предматчевой пресс-конференции. Футболист рассказал о пожеланиях тренера Легии, за которую сейчас выступает опорник.
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Футболист признался, что уже с нетерпением ждет матч с Боснией и Герцеговиной, который состоится на "Арене Львов". Харатин уже успел повидаться с семьей, которая будет его поддерживать с трибун: "Мне очень приятно находиться во Львове. У меня была встреча с семьей, с нетерпением ждем завтрашнего матча и ожидаем замечательной атмосферы".
Сборная Украины испытывает большой интерес к себе после каждого приезда в город Льва. Футболист рассказал, что приятно, когда к тебе приковано такое внимание.
Приятно, что столько людей приходит на пресс-конференцию, повторюсь, это очень важная игра, мы готовимся,
– ответил игрок "сине-желтых".
"Матчи за сборную – это другой уровень"
Перед отъездом в сборную Украины Харатин получил напутственные слова тренера Легии, где выступает украинец.
Тренер пожелал удачи, а также получить больше игрового опыта. Матчи за сборную – это другой уровень, мы понимаем, насколько это важные поединки, поэтому мы готовимся на все сто процентов,
– рассказал футболист.
Харатин выступает за варшавскую Легию с сентября 2021 года. В футболке нового клуба успел отметиться дебютным голом в ворота английского Лестера в Лиге Европы.
Поддержку львовских болельщиков выделил и нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Футболист родом из Львова, поэтому сыграет при поддержке родных для него трибун.
- Тренер национальной команды Александр Петраков тоже заверил, что парни хорошо понимают, какого результата нужно достичь во Львове.