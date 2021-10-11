"Чекаємо чудової атмосфери на трибунах"

Ігор Харатін взяв участь у традиційній передматчевій пресконференції. Футболіст розповів про побажання тренера Легія, за яку зараз виступає опорник.

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Футболіст зізнався, що вже з нетерпінням чекає на матч із Боснією і Герцеговиною, який відбудеться на "Арені Львів". Харатін вже встиг побачитись із сім'єю, яка буде його підтримувати з трибун: "Мені дуже приємно перебувати у Львові. У мене була зустріч із родиною, з нетерпінням чекаємо завтрашнього матчу та очікуємо чудової атмосфери".

Збірна України відчуває великий інтерес до себе після кожного приїзду у місто Лева. Футболіст розповів, що приємно, коли до тебе прикута така увага.

Приємно, що стільки людей приходить на пресконференцію, повторюся, це дуже важлива гра, ми готуємося,

– відповів гравець "синьо-жовтих".

"Матчі за збірну – це інший рівень"

Перед від'їздом у збірну України Харатін отримав напутні слова тренера Легії, де зараз виступає українець.

Тренер побажав удачі, а також отримати більше ігрового досвіду. Матчі за збірну – це інший рівень, ми розуміємо, наскільки це важливі поєдинки, тому ми готуємося на всі сто відсотків,

– розповів футболіст.

Харатін виступає за варшавську Легію з вересня 2021 року. У футболці нового клубу встиг відзначитись дебютним голом у ворота англійського Лестера у Лізі Європи.

Підтримку львівських уболівальників виділив і нападник збірної України Роман Яремчук. Футболіст родом зі Львова, тому зіграє за підтримки рідних для нього трибун.

Тренер національної команди Олександр Петраков теж запевнив, що хлопці добре розуміють, який результат потрібно здобувати у Львові.

Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня. Початок зустрічі о 21:45.