Ливерпуля совершили крутой камбэк в матче под руководством легендарного тренера, который при смерти

Свен-Горан Эрикссон провел свой последний матч в качестве тренера, ведь у шведа обнаружили рак последней стадии. Экс-наставник сборной Англии руководил легендами Ливерпуля, которые подарили ему крутую победу над легендами Аякса.

Пока в футболе продолжается международная пауза, английский Ливерпуль провел выставочный матч. Легенды мерсисайдского клуба сыграли на домашнем стадионе “Энфилд” против легенд Аякса, пишет 24 канал.

По теме "Мне остался максимум год": топовый экстренер сборной Англии находится при смерти из-за рака

Мечта стала реальностью

Эта встреча имела особое значение, ведь "красной" командой руководил известный шведский тренер Свен-Горан Эрикссон. В начале года швед ошеломил фанатов новостью об онкозаболевании.

Эрикссон признался, что у него рак последней стадии и ему осталось жить недолго. Кроме того, Свен-Горан рассказал о своей любви к Ливерпулю и пожалел, что ему так и не удалось поруководить "красной" командой.

Впрочем, Ливерпуль решил порадовать знаменитого тренера и пригласил его стать наставником своих легенд во время выставочной игры. Стадион "Энфилд" встретил Эрикссона овациями, а в его команде играли такие местные звезды как Стивен Джеррард, Дирк Куйт, Ежи Дудек, Фернандо Торрес, Райан Бабель и другие.

Как "Энфилд" встретил Свена-Горана Эрикссона:

Сама игра также получилась напряженной. После первого тайма Аякс вел в счете 0:2, но во втором Ливерпуль совершил камбэк, забив четыре мяча. Голы за команду Эрикссона забивали Макси Родригес, Набиль Эль-Жар, Джибриль Сиссе и Фернандо Торрес.

Читайте также Променял футбол на криминал: экс-игрок Ливерпуля получил 13 лет заключения за сбыт наркотиков

Встреча Эрикссона и Клоппа

К слову, в подтрибунном помещении Эрикссон тепло встретился с действующим коучем Ливерпуля Юргеном Клоппом. Именно немец был инициатором приглашения Свена-Горана на тренерскую скамью "красных" на эту игру.

Видео встречи Клоппа и Эрикссона:

Напомним, что этот сезон станет для Юргена Клоппа последним в Ливерпуле. Его команда сохраняет шансы выиграть Лигу Европы, где уже добралась до четвертьфинала, а также чемпионат Англии. За десять туров до финиша мерсисайдцы делят первое место с Арсеналом, опережая Манчестер Сити на один балл.

Видеообзор матча легенд Ливерпуля и Аякса:

История успеха Эрикссона