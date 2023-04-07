УЕФА согласовало создание своеобразного Совета с участием легендарных тренеров и игроков. Не исключено, что в футбольную будут изменения правил.
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Запах престижа
Если УЕФА будет пытаться ввести определенные нововведения, то теперь у них за спиной будут стоять авторитеты мирового футбола, у которых будут определенные рычаги и аргументы, чтобы идею реализовали. Совет УЕФА – это платформа, которая будет давать консультации по фундаментальным футбольным вещам.
К примеру будут рассмотрены вопросы правил игры, судейства, календарей, соревнований, развития молодежи, тактики и благосостояния игроков. Первое заседание Совета УЕФА запланировано на 24 апреля в Швейцарии, а именно в Ньоне и должно проходить каждый год.
Следует отметить, что УЕФА не имеет никакого влияния на изменение правил. Существует Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), куда входят четыре представителя ФИФА и четыре представителя от Федераций-основательниц – Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Именно на заседаниях IFAB и принимаются решения по изменению правил игры в футбол. Так что новый орган от УЕФА пока не больше, чем просто "предложить".
Звездные члены Совета УЕФА
Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьер Дзанетти, Луиш Фигу, Филипп Лам, Рональд Куман, Гарет Саутгейт, Рио Фердинанд, Микаэль Лаудруп, Рафа Бенитес, Роберто Робби Кин.
Руководителем именитой компании станет Звонимир Бобан, а бывший арбитр Роберто Розетти будет оказывать помощь по судейству.