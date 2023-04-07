УЕФА согласовало создание своеобразного Совета с участием легендарных тренеров и игроков. Не исключено, что в футбольную будут изменения правил.

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Запах престижа

Если УЕФА будет пытаться ввести определенные нововведения, то теперь у них за спиной будут стоять авторитеты мирового футбола, у которых будут определенные рычаги и аргументы, чтобы идею реализовали. Совет УЕФА – это платформа, которая будет давать консультации по фундаментальным футбольным вещам.

К примеру будут рассмотрены вопросы правил игры, судейства, календарей, соревнований, развития молодежи, тактики и благосостояния игроков. Первое заседание Совета УЕФА запланировано на 24 апреля в Швейцарии, а именно в Ньоне и должно проходить каждый год.

Следует отметить, что УЕФА не имеет никакого влияния на изменение правил. Существует Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), куда входят четыре представителя ФИФА и четыре представителя от Федераций-основательниц – Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Именно на заседаниях IFAB и принимаются решения по изменению правил игры в футбол. Так что новый орган от УЕФА пока не больше, чем просто "предложить".

Звездные члены Совета УЕФА