УЄФА узгодила створення своєрідної Ради за участю легендарних тренерів та гравців. Не виключено, що у футболі будуть зміни правил.

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Запах престижу

Якщо УЄФА намагатиметься запровадити певні нововведення, то тепер у них за спиною стоятимуть авторитети світового футболу, які матимуть певні важелі та аргументи, аби ідею реалізували. Рада УЄФА – це платформа, яка надаватиме консультації щодо фундаментальних футбольних речей.

До прикладу розглядатимуться питання правил гри, суддівства, календарів, змагань, розвитку молоді, тактики та добробуту гравців. Перше засідання Ради УЄФА заплановане на 24-го квітня у Швейцарії, а саме у Ньйоні і повинне відбуватися кожного року.

Зіркові члени Ради УЄФА