УЄФА узгодила створення своєрідної Ради за участю легендарних тренерів та гравців. Не виключено, що у футболі будуть зміни правил.
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Запах престижу
Якщо УЄФА намагатиметься запровадити певні нововведення, то тепер у них за спиною стоятимуть авторитети світового футболу, які матимуть певні важелі та аргументи, аби ідею реалізували. Рада УЄФА – це платформа, яка надаватиме консультації щодо фундаментальних футбольних речей.
До прикладу розглядатимуться питання правил гри, суддівства, календарів, змагань, розвитку молоді, тактики та добробуту гравців. Перше засідання Ради УЄФА заплановане на 24-го квітня у Швейцарії, а саме у Ньйоні і повинне відбуватися кожного року.
Зіркові члени Ради УЄФА
Жозе Моурінью, Карло Анчелотті, Зінедін Зідан, Паоло Мальдіні, Фабіо Капелло, Хав'єр Дзанетті, Луїш Фігу, Філіп Лам, Рональд Куман, Гарет Саутгейт, Ріо Фердінанд, Мікаель Лаудруп, Рафа Бенітес, Роберто Мартінес, Петр Чех, Хуан Мата, Роббі Кін.
Очільником іменитої компанії стане Звонімір Бобан, а колишній арбітр Роберто Розетті надаватиме допомогу з питань суддівства.