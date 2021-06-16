По информации официального сайта клуба, контракт с игроком не будет продлен. Текущее соглашение истекает в конце июня.

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Ранее сообщалось, что агенты украинца предложили его услуги некоторым клубам на Кипре, однако Дмитрий хотел бы получить контракт более чем на 1 год. Также интерес к Чигринскому проявляет Днепр-1, однако для 34-летнего защитника вариант с возвращением в Украину не приоритетный.

Карьера Чигринского в АЕК: коротко

Чигринский перешел в АЕК в 2016 году из Днепра. За это время он провел за греков 126 поединков, в которых забил пять голов и отдал два ассиста. В прошлом сезоне на счету Дмитрия 16 матчей в чемпионате Греции. По итогам сезона АЕК финишировал на четвертом месте.

Также отметим, что Чигринский становился чемпионом Греции в сезоне-2017/18. Transfermarkt оценивает 34-летнего футболиста в 400 тысяч евро.