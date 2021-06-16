За інформацією офіційного сайту клубу, контракт з гравцем не буде продовжений. Поточна угода закінчується в кінці червня.

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Раніше повідомлялося, що агенти українця запропонували його послуги деяким клубам на Кіпрі, однак Дмитро хотів би отримати контракт більше ніж на 1 рік. Також інтерес до Чигринського проявляє Дніпро-1, однак для 34-річного захисника варіант з поверненням в Україну не є пріоритетним.

Кар'єра Чигринського в АЕКу: коротко

Чигринський перейшов в АЕК у 2016 році з Дніпра. За цей час він провів за греків 126 поєдинків, в яких забив п'ять голів і віддав два асиста. У минулому сезоні на рахунку Дмитра 16 матчів в чемпіонаті Греції. За підсумками сезону АЕК фінішував на четвертому місці.

Також зазначимо, що Чигринський ставав чемпіоном Греції в сезоні-2017/18. Transfermarkt оцінює 34-річного футболіста в 400 тисяч євро.