Легендарный тренер сборной Нидерландов и Реала завершил карьеру

10 сентября 2021 , 12:24
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Источник:

Voetbal International

74-летний тренер из Нидерландов Гус Хиддинк сообщил, что завершает тренерскую карьеру. Причиной стал коронавирус.

Последней командой, которую возглавлял Хиддинк была сборная Кюрасао. В ноябре этого года Хиддинку исполнится 75 лет. Известно, что недавно он перенес коронавирус.

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"В последнее время я не проявлял активности из-за коронавируса. Вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другую методику. Я собираюсь остановиться. Полностью", – сказал специалист.

Что известно о карьере Хиддинка

  • За свою карьеру Хиддинк успел потренировать много команд. Среди них Реал, Валенсия, ПСВ, Челси, Анжи, сборные Нидерландов и России.
  • С русскими голландец стал бронзовым призером Евро-2008, а с "оранье" занимал четвертое место на ЧМ-1998.
Автор: Юрій Семенюк