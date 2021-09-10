Легендарный тренер сборной Нидерландов и Реала завершил карьеру

74-летний тренер из Нидерландов Гус Хиддинк сообщил, что завершает тренерскую карьеру. Причиной стал коронавирус.

Последней командой, которую возглавлял Хиддинк была сборная Кюрасао. В ноябре этого года Хиддинку исполнится 75 лет. Известно, что недавно он перенес коронавирус.

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"В последнее время я не проявлял активности из-за коронавируса. Вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другую методику. Я собираюсь остановиться. Полностью", – сказал специалист.

Что известно о карьере Хиддинка