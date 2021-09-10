Останньою командою, яку очолював Хіддінк була збірна Кюрасао. У листопаді цього року Хіддінку виповниться 75 років. Відомо, що недавно він переніс коронавірус.
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"Останнім часом я не виявляв активності через коронавірус. Вчора я поговорив з керівництвом, і ми прийшли до висновку, що краще поки що взяти паузу, тому що вони хочуть спробувати іншу методику. Я збираюся зупинитися. Повністю", – сказав фахівець.
Що відомо про кар'єру Хіддінка
- За свою кар'єру Хіддінк встиг потренувати багато команд. Серед них: Реал, Валенсія, ПСВ, Челсі, Анжи, збірні Нідерландів і Росії.
- З росіянами голландець сал бронзовим призером Євро-2008, а з "ораньє" займав четверте місце на ЧС-1998.