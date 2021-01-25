Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может провести следующий бой против американца Райана Гарсии. Стороны уже ведут переговоры.

42-летний боксер Мэнни Пакьяо может выйти на ринг против почти вдвое младшего Райана Гарсии. Американец заявил, что для него поединок с таким соперником является большой честью. Об этом сообщил сам молодой боксер на своей странице в инстаграме.

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Поединок мечты для американца

Мечта превратилась в реальность. Разделить ринг с Мэнни Пакьяо – это честь. Я всегда буду уважать то, что ты сделал на ринге и вне его. Пусть победит сильнейший,

– написал Гарсия.

Что известно о Райане Гарсии? Дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, одержав победу техническим нокаутом уже в первом раунде в бою против Эдгара Мези. В феврале 2020 года снова в стартовом раунде нокаутировал опытного Франсиско Фонсеку и защитил титул чемпиона по версии WBC Silver (2019 – до сих пор). WBO NABO (2019 – до сих пор) в легком весе. По версиям NABF (2018/19), WBO NABO (2018) во втором полулегком весе.

Официального подтверждения относительно совместного поединка пока нет. Но инсайдер Майк Копиннджер заявил, что команда американца уже ведет переговоры с Пакьяо.

Sources tell @TheAthletic there are talks regarding a potential bout between Ryan Garcia and Manny Pacquiao. Preliminary discussions at this stage. Pacquiao, 42, hasn’t competed since victory over Keith Thurman in July 2019. He remains a champion at 147 pounds. Garcia at 135 — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 24, 2021