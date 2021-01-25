Легендарный Пакьяо может провести бой против потенциального соперника Ломаченко
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может провести следующий бой против американца Райана Гарсии. Стороны уже ведут переговоры.
42-летний боксер Мэнни Пакьяо может выйти на ринг против почти вдвое младшего Райана Гарсии. Американец заявил, что для него поединок с таким соперником является большой честью. Об этом сообщил сам молодой боксер на своей странице в инстаграме.
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Поединок мечты для американца
Мечта превратилась в реальность. Разделить ринг с Мэнни Пакьяо – это честь. Я всегда буду уважать то, что ты сделал на ринге и вне его. Пусть победит сильнейший,
– написал Гарсия.
Что известно о Райане Гарсии?
Дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, одержав победу техническим нокаутом уже в первом раунде в бою против Эдгара Мези. В феврале 2020 года снова в стартовом раунде нокаутировал опытного Франсиско Фонсеку и защитил титул чемпиона по версии WBC Silver (2019 – до сих пор). WBO NABO (2019 – до сих пор) в легком весе. По версиям NABF (2018/19), WBO NABO (2018) во втором полулегком весе.
Официального подтверждения относительно совместного поединка пока нет. Но инсайдер Майк Копиннджер заявил, что команда американца уже ведет переговоры с Пакьяо.
- Последний раз филиппинец выходил на ринг в июле 2019 года, в котором отобрал титул чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе у Кита Турмана. В 10 раунде Мэнни был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун, но американец устоял после мощного удара по печени. Также во втором раунде после хука Мэнни Турман таки побывал во флеш-нокдауне. В итоге, мнение судей оказалось в пользу Пакьяо – 115:112, 115:112, 113:114.
- Гарсия же побывал в нокдауне, но победил в бою против Люка Кэмпбелла. Произошло это в 7 раунде.
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