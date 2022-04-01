Легендарный Маркевич призвал топ-тренеров мира помочь Украине
Источник:сайт Руха
Мирон Маркевич рассказал о реалиях войны в Украине. Известный наставник обратился к своим коллегам "по цеху", призвав их помочь украинскому народу.
Маркевич: Хочется услышать от вас слова поддержки и помощи
71-летний тренер отметил, что война продолжается в Украине уже восьмой год, но в конце февраля 2022 года жизнь украинцев полностью изменилась из-за полномасштабного вторжения России. Мирон Маркевич рассказал, что "русский мер" принес в Украину разрушение городов и гибель детей.
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Бывший наставник Металлиста и Днепра обратился к своим коллегам "по цеху". Маркевич призвал своих бывших соперников на футбольном поле помочь Украине.
Я помню 2015 год, после финала Лиги Европы, когда я был на семинаре в штаб-квартире УЕФА, и имел возможность встретиться с вами: Аллегри, Фергюсон, Клопп, Венгер и многие другие тренеры. Я призываю вас помочь нам, потому что вы люди очень известны в мире. Хочется услышать от вас слова поддержки и помощи,
– сказал Мирона Маркевич.
Легендарный украинский тренер присоединился к созданию фонда "Рух за будущее", который будет помогать детям, пострадавшим от войны.
Тренерская карьера Мирона Маркевича
- За свою богатую карьеру тренировал целый ряд украинских клубов. Самые большие достижения получил во главе Карпат, Металлиста и Днепра.
- Последней командой было львовское Рух, где он подрабатывал помощником с июня по август 2020-го.
- Маркевич неоднократно заявлял, что готов вернуться в тренерскую карьеру, но сейчас находится без клуба.