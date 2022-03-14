Легендарный клуб Ювентус эвакуировал украинских детей

Автобусы футбольного клуба Ювентус из итальянского Турина привезли на Закарпатье гуманитарную помощь для Украины.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Искренне благодарим наших зарубежных партнеров и, конечно, Украинскую Ассоциацию Футбола, которая открыла дополнительный канал поставки гуманитарного груза", – заявил глава Закарпатской ОВА.

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В частности, клубными автобусами были перевезены медикаменты, одежда, продукты питания, средства гигиены, одеяла. На обратном рейсе автобусы Ювентуса забрали украинских детей в безопасные места.

Там они смогут тренироваться, питаться, проживать и учиться на средства международных футбольных клубов,

– объяснил Микита.

Туринский Ювентус – один из самых успешных футбольных клубов Италии и Европы. Он является рекордсменом по количеству побед в итальянском первенстве, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.