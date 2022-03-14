Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.
"Щиро дякуємо нашим закордонним партнерам та, звичайно, Українській Асоціації Футболу, яка відкрила додатковий канал постачання гуманітарного вантажу", – заявив голова Закарпатської ОВА.
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Зокрема, клубними автобусами було перевезено медикаменти, одяг, продукти харчування, засоби гігієни, ковдри. На зворотному рейсі автобуси Ювентуса забрали українських дітей у безпечні місця.
Там вони зможуть тренуватися, харчуватися, проживати та навчатися коштом міжнародних футбольних клубів,
– пояснив Микита.
Туринський Ювентус – один з найуспішніших футбольних клубів Італії та Європи. Він є рекордсменом за кількістю перемог в італійській першості, а також двічі вигравав Лігу чемпіонів УЄФА.