Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Щиро дякуємо нашим закордонним партнерам та, звичайно, Українській Асоціації Футболу, яка відкрила додатковий канал постачання гуманітарного вантажу", – заявив голова Закарпатської ОВА.

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Зокрема, клубними автобусами було перевезено медикаменти, одяг, продукти харчування, засоби гігієни, ковдри. На зворотному рейсі автобуси Ювентуса забрали українських дітей у безпечні місця.

Там вони зможуть тренуватися, харчуватися, проживати та навчатися коштом міжнародних футбольних клубів,

– пояснив Микита.

Туринський Ювентус – один з найуспішніших футбольних клубів Італії та Європи. Він є рекордсменом за кількістю перемог в італійській першості, а також двічі вигравав Лігу чемпіонів УЄФА.

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