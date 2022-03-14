Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Искренне благодарим наших зарубежных партнеров и, конечно, Украинскую Ассоциацию Футбола, которая открыла дополнительный канал поставки гуманитарного груза", – заявил глава Закарпатской ОВА.

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В частности, клубными автобусами были перевезены медикаменты, одежда, продукты питания, средства гигиены, одеяла. На обратном рейсе автобусы Ювентуса забрали украинских детей в безопасные места.

Там они смогут тренироваться, питаться, проживать и учиться на средства международных футбольных клубов,

– объяснил Микита.

Туринский Ювентус – один из самых успешных футбольных клубов Италии и Европы. Он является рекордсменом по количеству побед в итальянском первенстве, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.