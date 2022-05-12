Легендарный Кантона поддержал паб во Львове, названный в его честь
Источник:инстаграмм Эрика Кантоны
Война в Украине привлекла внимание всего мира к нашей стране. Легендарный нападающий Эрик Кантона лично обратился во львовское заведение.
Кантона: Надеюсь, мы скоро отпразднуем Вашу победу в Вашем пабе
Сначала полномасштабное вторжение России в Украину многие заведения питания превратились в гуманитарные штабы. Исключением не стал львовский паб Cantona.
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Бывший футболист Манчестер Юнайтед Эрик Кантона обратился в заведение во Львове, которое носит его имя. Легендарный француз в посте в инстаграмме заявил, что невероятно гордится, что такой паб назван именно его именем.
Кантона пожелал основателю заведения Энди Марковецу мужества и сил. Эрик надеется, что вскоре они вместе отметят победу Украины во львовском пабе Cantona.
Львовский паб Cantona, названный в честь легендарного француза, удостоился личного уважения от Короля Эрика.
Паб Cantona во Львове превращен в волонтерский координационный центр. Уважаемый Энди Марковец среди всех несправедливостей в мире я очень тронут и горжусь тем, что ваш паб носит мое имя! Силы и мужества Вам и Вашей семье! Надеюсь, мы скоро отпразднуем Вашу победу в Вашем пабе,
– написал Эрик Кантона.
Главное о карьере Эрика Кантоны
- Практически всю свою карьеру провел в родной Франции. До февраля 1992 года выступал за ряд клубов – Бордо, Марсель, Осер, Монпелье, Ним и другие.
- Зимой 1992 впервые покинул страну ради выступлений за английский Лидс.
- Затем перешел в Манчестер Юнайтед, за который выступал в течение пяти лет, а точнее до мая 1997 года. 18 числа того же месяца объявил об окончании футбольной карьеры.
- За карьеру провел 325 матчей, в которых наколотил 126 голов и сделал 69 результативных передач. Провел на футбольном поле 27 856 минут.
- С 2011 по 2012 год работал спортивным директором в футбольном клубе Нью-Йорк Космос из США.
- Сейчас 55-летний специалист не работает ни в одной футбольной команде.