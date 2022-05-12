Легендарный Кантона поддержал паб во Львове, названный в его честь

Кантона: Надеюсь, мы скоро отпразднуем Вашу победу в Вашем пабе

Сначала полномасштабное вторжение России в Украину многие заведения питания превратились в гуманитарные штабы. Исключением не стал львовский паб Cantona.

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Бывший футболист Манчестер Юнайтед Эрик Кантона обратился в заведение во Львове, которое носит его имя. Легендарный француз в посте в инстаграмме заявил, что невероятно гордится, что такой паб назван именно его именем.

Кантона пожелал основателю заведения Энди Марковецу мужества и сил. Эрик надеется, что вскоре они вместе отметят победу Украины во львовском пабе Cantona.

Львовский паб Cantona, названный в честь легендарного француза, удостоился личного уважения от Короля Эрика.

Паб Cantona во Львове превращен в волонтерский координационный центр. Уважаемый Энди Марковец среди всех несправедливостей в мире я очень тронут и горжусь тем, что ваш паб носит мое имя! Силы и мужества Вам и Вашей семье! Надеюсь, мы скоро отпразднуем Вашу победу в Вашем пабе,

– написал Эрик Кантона.