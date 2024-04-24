Победа Путина и "русского мира": легенда НХЛ уничтожил МОК из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет в декабре 2023 года официально допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в "нейтральном" статусе. Это решение вызвало бурную огласку в спортивном обществе.

Одним из тех, кто активнее всего осуждает участие спортсменов из страны-агрессора в международных соревнованиях является легенда НХЛ Доминик Гашек. Он в очередной раз поделился своим мнением о роли спорта в российской пропаганде.

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли считает, что "запоребриковая" власть получила прекрасную возможность продвигать свои нарративы. По его словам, допустить россиян к самым масштабным спортивным соревнованиям было худшим из возможных решений, которое очень сложно даже осознать.

Это огромные усилия российского правительства, Путина, всех остальных, чтобы вернуть россиян. Вы не представляете сколько это, если конвертировать это в деньги. Это десятки или сотни миллиардов долларов. Это просто невероятный толчок к их пропаганде. Позволить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде – это то же самое, если бы мы послали им тысячу самолетов и тысячу танков, а может даже больше,

– сказал Гашек.

Напомним, что ранее легендарный "Доминатор" также осудил россиян, которые голосовали за Путина на президентских выборах. Ведь таким образом они поддержали убийства украинцев.

Кто такой Доминик Гашек

Экс-вратарь из Чехии, который в течение 18 лет выступал в НХЛ

6-кратный лучший голкипер сезона в НХЛ

Единственный в истории вратарь, который дважды становился самым ценным игроком лиги в регулярных сезонах

Победитель Олимпиады-1998

С начала полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину и стал одним из первых, кто посетил нашу страну среди звезд спорта.

. Олимпиада-2024 состоится в столице Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Игр запланированы соревнования в 32 видах спорта.