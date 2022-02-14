Начал выносить соперника

Уже в компенсированное время Куарежме очень не понравилось, что полузащитник Белененсеша затягивает время, вылеживаясь на газоне, сообщает 24 канал.

К слову Малиновский – лучший бомбардир Серии А по голам из-за пределов штрафной

Поэтому игрок Витории решил взять инициативу в свои руки, только вместо инициативы на руках Рикарду оказался Альфонсо Соуза – именно тот хитрый соперник, который не желал покидать пределы поля, удерживая нужный результат 1:0 для своей команды.

Это спровоцировало потасовку на поле. Партнеры Соузы вступились за него и начали высказывать Куарежме свои претензии. В итоге "симулянта" таки вырвали из рук Куарежмы, а рефери наказал португальского ветерана желтой карточкой.

Видео курьеза с Куарежмой

Добавим, что в текущем сезоне Куарежма провел 20 матчей, в которых оформил один гол и один ассист.