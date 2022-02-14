Почав виносити суперника

Вже у компенсований час Куарежмі дуже не сподобалося, що півзахисник Белененсеша затягує час, вилежуючись на газоні, повідомляє 24 канал.

До слова Маліновський – найкращий бомбардир Серії А за голами з-за меж штрафного

Тож гравець Віторії вирішив узяти ініціативу у свої руки, лише замість ініціативи на руках Рікарду опинився Альфонсо Соуза – саме той хитрий суперник, який не бажав покидати межі поля, втримуючи потрібний результат 1:0 для своєї команди.

Це спровокувало колотнечу на полі. Партнери Соузи заступилися за нього та почали висловлювати Куарежмі свої претензії. У підсумку "симулянта" таки вирвали з рук Куарежми, а рефері покарав португальського ветерана жовтою карткою.

Відео курйозу з Куарежмою

Додамо, що в поточному сезоні Куарежма провів 20 матчів, в яких оформив один гол та один асист.