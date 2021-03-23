43-летний вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон обратился к своему коллеге по цеху с Динамо Георгию Бущану. Ранее голкиперы общались по видеосвязи.

Также Буффон пожелал успешной карьеры голкиперу Георгию Бущану после личной встречи с ним.

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"Привет, Георгий. Это Буффон, надеюсь ты узнал меня. Хочу пожелать тебе большой и яркой карьеры. Вспоминаю нашу встречу, ты тогда попросил сделать совместное фото. Мне было действительно чрезвычайно приятно. Подумал, что ты так молод и прошел уже такой большой путь. У тебя еще много всего в будущем. Главное – впереди. Советую достичь тебе максимума. Верю в тебя, до встречи и удачи тебе от Джиджи", – сказал Буффон в видеообращении.

Георгий – воспитанник Динамо. В текущем сезоне Бущан провел за "бело-синих" 29 поединков во всех турнирах, 13 из которых отстоял на ноль, а в остальных пропустил 25 голов.