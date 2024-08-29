Джанлуиджи Буфон получил награду за выдающиеся достижения, проявленный профессионализм и исключительные личные качества. 46-летний экс-голкипер стал примером для многих современных вратарей.

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Джанлуиджи Буффон – пример настоящего профессионализма

Легендарный итальянский экс-голкипер начал свою карьеру еще в далеком 1991 году в Парме. За это время Буффон успел стать многократным чемпионом Серии А и триумфовать на чемпионате мира 2006 года.

Также итальянца было признано лучшим футболистом Европы в 2003 году. Единственное, что не удалось вратарю – покорить желанную Лигу чемпионов.

Джанлуиджи Буффон завершил свою карьеру в возрасте 45 лет в Парме, в которой и начинал играть в футбол. Итальянский экс-вратарь провел почти тысячу матчей на клубном уровне.

Кроме ЧМ-2006, легендарный экс-голкипер получил "серебро" Евро-2012, который проходил в Украине и Польше, и бронзовую медаль Кубка Конфедераций – 2023. За "сквадру адзурру" Буффон провел рекордное количество матчей с 1997 по 2018 год – 176 поединков.

К слову. В 2023 году немецкий экс-нападающий Мирослав Клозе получил аналогичную награду от УЕФА.

На церемонии вручения награды от УЕФА показали видео с лучшими моментами Буффона в его карьере.

Видео лучших моментов Буффона во время его карьеры:

На данный момент, итальянский экс-голкипер работает на должности спортивного директора национальной и молодежной сборной Италии.