Джанлуїджі Буфон отримав нагороду за визначні досягнення, проявлений професіоналізм та виняткові особисті якості. 46-річний ексголкіпер став прикладом для багатьох сучасних воротарів.

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Джанлуїджі Буффон – приклад справжнього професіоналізму

Легендарний італійський ексголкіпер розпочав свою кар'єру ще у далекому 1991 році у Пармі. За цей час Буффон встиг стати багаторазовим чемпіоном Серії А та тріумфувати на чемпіонаті світу 2006 року.

Також італійця було визнано найкращим футболістом Європи у 2003 році. Єдине, що не вдалось воротарю – підкорити омріяну Лігу чемпіонів.

Джанлуїджи Буффон завершив свою кар'єру у віці 45 років у Пармі, в якій і починав грати у футбол. Італійський ексворотар провів майже тисячу матчів на клубному рівні.

Окрім ЧС-2006, легендарний ексголкіпер здобув "срібло" Євро-2012, який відбувався в Україні та Польщі, та бронзову медаль Кубка Конфедерацій – 2023. За "сквадру адзурру" Буффон провів рекордну кількість матчів з 1997 по 2018 рік – 176 поєдинків.

До слова. У 2023 році німецький екснападник Мірослав Клозе отримав аналогічну нагороду від УЄФА.

На церемонії вручення нагороди від УЄФА показали відео з найкращими моментами Буффона в його кар'єрі.

Відео найкращих моментів Буффона під час його кар'єри:

На разі, італійський ексголкіпер працює на посаді спортивного директора національної та молодіжної збірної Італії.