Легендарные сестры Семеренко не будут выступать за Украину на Кубке мира до конца года

Украинские биатлонистки Вита и Валя Семеренко пропустят минимум два этапа Кубка мира сезона-2021/2022. Биатлонистки не будут выступать на Кубке мира до конца 2021 года.

Сестры Семеренко отправятся на Кубок IBU

Решение принял тренер женской сборной Украины Урош Велепец. Олимпийские чемпионки пропустят этапы Кубка мира в австрийском Хохфильцене и французском Аннесе.

Достойно внимания Биатлонистка Семеренко отказалась давать комментарии до конца сезона

Велепец заявил, что рассчитывает на сестер Семеренко в этом сезоне. В то же время он считает, что сестрам нужно набрать форму на более низком уровне соревнований.

Обе украинские биатлонистки отправятся на Кубок IBU.

Дадим Семеренко шанс потренироваться, потому что ходом они были все медленнее с каждой последующей гонкой. Просто потренироваться, пробежать этапы Кубка IBU до нового года. Они нам нужны в любом состоянии, и потому они будут сейчас готовиться к январским этапам. В Хохфильцене тоже эстафета, надо разобраться и поставить какие-то новые стандарты,

– сказал словенский тренер.

Как сестры Семеренко начали сезон

На первом этапе Кубка мира Валентина приняла участие в индивидуальной гонке и спринте. В "индивидуалке" Валя была 17-й (лучшая среди украинок).

Вита пропустила индивидуальную гонку. В спринте Валентина заняла 99-е место, в то время как Вита завершила гонку на 44-й строчке.

На втором этапе Кубка мира обе выступили в спринте: у Валентины 60-е место, у Виты – 77-е. Вита пропустила гонку преследования, а Валентина завершила гонку 55-ю.

. Сестры Семеренко готовились к новому сезону с личным тренером Григорием Шамраем.