Легендарному голу Блохіна у ворота "Баварії" 45 років: ретро відео
45 років тому легенда "Динамо" Олег Блохін забив один зі своїх найкращих голів у кар'єрі. Блохін у Суперкубку Європи 1975 року відзначився у воротах мюнхенської "Баварії".
9-го вересня 1975 року, київське "Динамо" на "Олімпіаштадіон" здолало "Баварію" (1:0) в першому поєдинку за Суперкубок УЄФА. Саме в цій грі Блохін забив свій легендарний м'яч, пише 24 канал.
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Нападник "Динамо" пройшов майже все футбольне поле наодинці. Не дочекавшись підтримки партнерів, Блохін вирішив обігрувати німців самотужки.
Одним з гравців, яких обіграв Блохін, був знаменитий німецький захисник Франц Бекенбауер. У воротах стояв не менш відомий Зепп Маєр. Та зупинити Блохіна вони не змогли.
Відео легендарного голу Блохіна
У матчі-відповіді "Динамо" на домашньому стадіоні повторно обіграло мюнхенців (2:0), ставши володарем Суперкубка УЄФА.
Тоді київський клуб очолював легендарний тренер Валерій Лобановський.
Натомість Блохін разом з Ігорем Бєлановим та Андрієм Шевченком – єдині українці в історії футболу, які вигравали "Золотий м'яч". Блохін виграв нагороду саме у 1975 році.
Що відомо про Блохіна?Вихованець "Динамо", в якому провів 19 років. Також як футболіст виступав за "Форвертс" (Австрія) та "Аріс" (Кіпр). Очолював збірну Україну, з якою у 2006 році вийшов у чвертьфінал чемпіонату світу. Два роки працював тренером "Динамо". Також тренував ряд іноземних клубів.
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